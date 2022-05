Dayane Mello è stata avvistata con il suo nuovo amore ecco chi è

(Di sabato 21 maggio 2022)beccata colfidanzato. La modella brasiliana èfotografata per le strade milanesi insieme ad un altro volto noto nel mondo della moda, si tratta del modello Carlo Motta. A riprendere il tutto sono state le telecamere di Whoopsee che mostrano l’ex gieffina intenta a scambiarsi un bacio con il modello per

Advertising

LouFabarez2 : RT @httwgallery: Dayane Mello & Giulia Salemi - FerriGraziano : #mellos #AFazenda13 Congratulazioni A Fazenda 13 per avere vinto un premio. Siete stati bravissimi! Il premio Tudo… - Mary69417298 : RT @MarieLoraine13: @TudoIAwards @daymelloreal Eccola Dayane Mello ?????? - Mary69417298 : RT @Carmencreang: @TudoIAwards @daymelloreal Congratulazioni alla nostra bellissima Dayane Mello e al suo fandom #mellos ???? - bvlevari : Ma Dayane Mello alla fine ha denunciato quel pezzo di merda che l’ha stuprata? -

Nuovo amore perLa sensuale modella brasiliana, sull'onda del successo dopo il Grande Fratello Vip e le polemiche nate a La Fazenda , è stata pizzicata in compagnia di Carlo Motta , collega milanese, ...ha un nuovo fidanzato: la modella brasiliana è stata pizzicata mentre bacia un volto nuovo. Argomenti trattatiha un nuovo fidanzatoe Carlo Mottae Carlo:...Dopo tanto dolore e tanti dispiaceri, per Dayane Mello sembra proprio che sia il momento di sorridere. Accanto a lui è felice ...Dayane Mello e Carlo Motta sono una coppia Gli ultimi rumors sulla modella brasiliana. Nuovo amore per Dayane Mello La sensuale modella brasiliana, sull’onda del successo dopo il Grande Fratello Vip ...