Covid oggi Lazio | 2 479 contagi e 7 morti A Roma 1 363 casi

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.479 i nuovida Coronavirus, 21 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7. Icittà sono a quota 1.363. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.967 tamponi molecolari e 16.956 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 745, 19 in meno da ieri, 42 le terapie intensive occupate come ieri e 3.017 i guariti. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 527 i nuovie 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 422 i nuovie 1 decesso; nella Asl3 sono 414 i nuovie 1 decesso; nella Asl...

Advertising

RobertoBurioni : Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore… - RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - ElioLannutti : Bollettino Covid oggi 21 maggio, 23.976 nuovi casi e 91 morti. Tasso positività al 10,3%, giù le terapie intensive… - sardo_anonimo : RT @Pietro_Otto: Covid, ha curato e guarito 6000 pazienti: dr. Stramezzi sospeso dall'Ordine • Imola Oggi -

Sky Tg24

I migranti sono stati condotti nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove rimarranno per trascorrere i 5 giorni di quarantena previsti dal protocollo anti. Quello diè l'ottavo ...Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa Il bollettinodiSono 231.931 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus ... Covid, le news. Il bollettino: 23.976 casi e 91 morti. Tasso positività al 10,3%. LIVE Sono 3.287 i nuovi casi in regione a fronte di 33.156 tamponi (9,91% il tasso di positività), 370 quelli registrati nella nostra provincia ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 23.976 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 26.561) a fronte di 231.931 tamponi effettuati su un totale di 219.271.097 da inizio e ...