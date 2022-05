Chiellini, futuro in MLS: incontro in programma con un club. I dettagli (Di sabato 21 maggio 2022) Chiellini verso la MLS: fissato l’incontro per il passaggio del difensore nel massimo campionato statunitense. I dettagli Chiellini è sempre più vicino all’approdo in MLS. Secondo quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com, infatti, gli emissari del Los Angeles FC sono attesi a Milano nei prossimi giorni per incontrare l’agente del giocatore della Juve, Davide Lippi, e chiudere la trattativa. Non è escluso che lo stesso capitano bianconero possa essere presente in prima persona per definire l’accordo e dire il suo sì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)verso la MLS: fissato l’per il passaggio del difensore nel massimo campionato statunitense. Iè sempre più vicino all’approdo in MLS. Secondo quanto riferito da GianlucaDiMarzio.com, infatti, gli emissari del Los Angeles FC sono attesi a Milano nei prossimi giorni per incontrare l’agente del giocatore della Juve, Davide Lippi, e chiudere la trattativa. Non è escluso che lo stesso capitano bianconero possa essere presente in prima persona per definire l’accordo e dire il suo sì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

