Chiarimenti sulla domanda di assegno unico sospesa, verifiche in corso (Di sabato 21 maggio 2022) La domanda di assegno unico sospesa è una realtà da affrontare per alcuni italiani da più giorni. Dopo aver affrontato per la prima volta lo spinoso argomento nel corso della settimana, sono necessari alcuni Chiarimenti al riguardo anche grazie ad un nuovo feedback presentato dall’ente previdenziale in queste ore. Il caso Chi sta visualizzando la propria domanda di assegno unico sospesa in questa seconda parte di maggio? Inizialmente si trattava solo di un’ipotesi ma ora ne abbiamo assoluta certezza: i cittadini ai quali è recentemente terminata l’erogazione del reddito di cittadinanza hanno avuto la specifica difficoltà. Questi ultimi erano stati chiamati a presentare di nuovo la domanda per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Ladiè una realtà da affrontare per alcuni italiani da più giorni. Dopo aver affrontato per la prima volta lo spinoso argomento neldella settimana, sono necessari alcunial riguardo anche grazie ad un nuovo feedback presentato dall’ente previdenziale in queste ore. Il caso Chi sta visualizzando la propriadiin questa seconda parte di maggio? Inizialmente si trattava solo di un’ipotesi ma ora ne abbiamo assoluta certezza: i cittadini ai quali è recentemente terminata l’erogazione del reddito di cittadinanza hanno avuto la specifica difficoltà. Questi ultimi erano stati chiamati a presentare di nuovo laper ...

Advertising

StigmabaseF : Vaiolo delle scimmie 'si diffonde tra i gay', la polemica: 'Non si crei stigma come per l'Hiv': Sulla vicenda inter… - fisco24_info : Società estera e interposizione: i chiarimenti sulla tassazione: Nell’ipotesi in cui il soggetto residente sia tass… - CitraroFrancitr : Assemblee a distanza enti no profit: i chiarimenti sulla convocazione - scuolainforma : Domanda GPS sostegno, chiarimenti Ministero Istruzione sulla compilazione - StefanoGaloppo : Fisco: chiarimenti sulla comunicazione cessione del credito - -