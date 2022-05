Berlusconi in campo per ricompattare FI. E rassicura su Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Torno "in campo" per vincere con il centrodestra nel 2023: "andrò in tv e agli incontri" di partito per ripetere il "miracolo" del 1994 e rilanciare Forza Italia, formazione "liberale, cristiana, garantista europeista e atlantista", "traino e perno" della coalizione. A un mese dalla convention romana, a Napoli, Silvio Berlusconi è ancora più determinato nel rinnovare la promessa di una sua presenza in prima persona nella lunga campagna verso le politiche del prossimo anno. Un segnale che sembra avere anche l'obiettivo di ricompattare FI e placare le tensioni interne che si sono acutizzate nei giorni scorsi, con la nomina di Licia Ronzulli a coordinatrice lombarda, mal digerita da Mariastella Gelmini. Le critiche di Mariastella Gelmini Ed è proprio la ministra per gli Affari regionali che, in mattinata, continua ad alimentare ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Torno "in" per vincere con il centrodestra nel 2023: "andrò in tv e agli incontri" di partito per ripetere il "miracolo" del 1994 e rilanciare Forza Italia, formazione "liberale, cristiana, garantista europeista e atlantista", "traino e perno" della coalizione. A un mese dalla convention romana, a Napoli, Silvioè ancora più determinato nel rinnovare la promessa di una sua presenza in prima persona nella lunga campagna verso le politiche del prossimo anno. Un segnale che sembra avere anche l'obiettivo diFI e placare le tensioni interne che si sono acutizzate nei giorni scorsi, con la nomina di Licia Ronzulli a coordinatrice lombarda, mal digerita da Mariastella Gelmini. Le critiche di Mariastella Gelmini Ed è proprio la ministra per gli Affari regionali che, in mattinata, continua ad alimentare ...

