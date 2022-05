Axel Fox | la game designer autodidatta indipendente | “La mia benzina? La rabbia”

(Di sabato 21 maggio 2022) Se è vero che Napoli è una città di piccoli supereroi che provano a farcela nonostante tutto, ci piace pensare a Fortuna come una di loro: di giorno è Fortuna Imperatore, che per mantenersi agli studi di psicologia lavorava in una ditta di pulizie che si occupa di ospedali, ma quando cala la notte diventaFox, eroicae creatrice di videogiochi indie-e completamente autonoma e. La sua storia del resto parla per lei: nel 2018 creare videogiochi era ancora un sogno embrionale nella sua vita che andava in tutt’altra direzione. Si studia di notte, alla meglio, con qualche tutorial e tanto, tanto smanettare. Nascono così i primi prototipi, poi un’idea: quella di un videogioco incentrato sulla psicoanalisi, facendo confluire le nozioni accademiche con la ...

Dopo oltre due anni di sviluppo , finalmente ci siamo:, la sviluppatrice che ha dato via a Freud's Bones è oramai pronta a pubblicarlo. L'annuncio della finestra di lancio è arrivato nel corso delle ultime ore, con un breve trailer, che svela ...Nato come progetto Kickstarter di grande successo, vincitore del Red Bull Indie Forge Award 2020, finalista italiano al Nordic Game Contest 2021 Freud's Bones è sviluppato da, con la collaborazione di alcuni amici. Il titolo vuole rendere omaggio alla nascita della psicoanalisi e del suo effettivo fondatore, ovvero Sigmund Freud , creando un prodotto pieno di ...