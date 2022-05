Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Pistello: “Covid e morbillo sono molto più contagiosi” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Ci sono varie tipologie del Vaiolo delle scimmie, quello che è stato riscontrato per ora è quello meno virulento dell’Africa-Occidentale e poi c’è il lignaggio del Congo, con una mortalità intorno al 10%, ma ha avuto sempre una diffusione molto locale. Per quanto riguarda i casi europei abbiamo un vantaggio, che questo Vaiolo delle scimmie è molto meno contagioso rispetto a Sars-CoV-2 o al morbillo“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. Sulla possibilità che il caso individuato all’Inmi Spallanzani di Roma possa essere il ‘paziente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) “Civarie tipologie del, quello che è stato riscontrato per ora è quello meno virulento dell’Africa-Occidentale e poi c’è il lignaggio del Congo, con una mortalità intorno al 10%, ma ha avuto sempre una diffusionelocale. Per quanto riguarda i casi europei abbiamo un vantaggio, che questomeno contagioso rispetto a Sars-CoV-2 o al“. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. Sulla possibilità che il caso individuato all’Inmi Spallanzani di Roma possa essere il ‘paziente ...

