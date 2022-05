Traffico Roma del 20-05-2022 ore 09:00 (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI Eur Roma servizi per la mobilità Roma Fiumicino a tratti all’altezza della Diana è più avanti della ANSA del Tevere alla Cristoforo Colombo in direzione di Leo ci sei in coda sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la casini nella Appia mette in carreggiata esterna code tra la Prenestina e la Tiburtina a tratti la Trionfale laurelie tra la Roma Fiumicino la Pontina tu letra turbano della 24 Roma Teramo altre file 3 raccordo e la tangenziale est verso il centro e tra Tor Cervara il raccordo anulare direzione fuori Roma Tu le hai tutte le code tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso Foro Italico e tra piazzale labicano viale Castrense in direzione San Giovanni incolonnamenti per lavori anche sulla Pontina tra Castel ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilitàFiumicino a tratti all’altezza della Diana è più avanti della ANSA del Tevere alla Cristoforo Colombo in direzione di Leo ci sei in coda sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la casini nella Appia mette in carreggiata esterna code tra la Prenestina e la Tiburtina a tratti la Trionfale laurelie tra laFiumicino la Pontina tu letra turbano della 24Teramo altre file 3 raccordo e la tangenziale est verso il centro e tra Tor Cervara il raccordo anulare direzione fuoriTu le hai tutte le code tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso Foro Italico e tra piazzale labicano viale Castrense in direzione San Giovanni incolonnamenti per lavori anche sulla Pontina tra Castel ...

Advertising

romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaSud #atac #ASTRAL ??Incidente in via #Ostiense alt. Tor di Valle, traffico rallentato all'alte… - LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #lavori #traffico - Via Pontina ?????? coda tra Castel Romano e Spinaceto > centro città #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ???? #FL1 #Orte #Roma #FiumicinoAeroporto traffico ferroviario rallentato per un inconveniente tecnico tra… - pojetti : Essendo un po’ di sinistra, non critico a cuor leggero il sindaco di Roma, Gualtieri, ma la città -traffico, sporci… - VAIstradeanas : 08:47 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -