Tottenham, Conte: “Lasagna-gate? Non voglio sapere niente di questa storia” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non voglio sapere nulla di questa storia, posso solo dire che siamo pronti a lottare e a ottenere un buon risultato”. Antonio Conte prova a scacciare i fantasmi del “Lasagne-gate”: nel 2006 il Tottenham aveva bisogno di vincere contro il West Ham per andare in Champions ma, complice un virus intestinale che mise ko molti giocatori, fu sconfitto e a prendersi il quarto posto in extremis fu invece l’Arsenal. Anche domenica Spurs e Gunners si Contendono l’ultimo pass per la prossima Champions, la squadra di Conte è davanti ed è attesa dal Norwich già retrocesso ma nei giorni scorsi alcuni calciatori sono stati vittima di un’intossicazione alimentare. “Se ricordate l’ultima partita, abbiamo avuto tre o quattro casi, in settimana ce ne ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Nonnulla di, posso solo dire che siamo pronti a lottare e a ottenere un buon risultato”. Antonioprova a scacciare i fantasmi del “Lasagne-”: nel 2006 ilaveva bisogno di vincere contro il West Ham per andare in Champions ma, complice un virus intestinale che mise ko molti giocatori, fu sconfitto e a prendersi il quarto posto in extremis fu invece l’Arsenal. Anche domenica Spurs e Gunners sindono l’ultimo pass per la prossima Champions, la squadra diè davanti ed è attesa dal Norwich già retrocesso ma nei giorni scorsi alcuni calciatori sono stati vittima di un’intossicazione alimentare. “Se ricordate l’ultima partita, abbiamo avuto tre o quattro casi, in settimana ce ne ...

