TEST: Quanto sei passionale? (Di venerdì 20 maggio 2022) Le passioni muovono la vita: per esempio, è la passione che ci spinge uno nelle braccia dell’altra. È sempre la passione, ma di un’altra natura, che ci porta verso la danza, la musica, l’arte. Ma si può avere anche la passione per il mare, le serie tv, le sneakers bianche, il gatto norvegese delle foreste, le poesie haiku. E uno dei film in cui Brad Pitt è più sexy s’intitola “Vento di passioni”. Principalmente però la passione viene associata all’amore più coinvolgente e fisico, agli incontri travolgenti che ci spettinano i pensieri e ci strapazzano l’esistenza. È comunque un sentimento che ognuna prova in modo diverso, con diversa intensità e direzione. Si può essere più o meno passionali e l’atteggiamento che bilancia questa emozione è la razionalità e il distacco. Per vivere, però, abbiamo bisogno di ambedue le spinte interiori: dobbiamo essere appassionate – e passionali – quand’è ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022) Le passioni muovono la vita: per esempio, è la passione che ci spinge uno nelle braccia dell’altra. È sempre la passione, ma di un’altra natura, che ci porta verso la danza, la musica, l’arte. Ma si può avere anche la passione per il mare, le serie tv, le sneakers bianche, il gatto norvegese delle foreste, le poesie haiku. E uno dei film in cui Brad Pitt è più sexy s’intitola “Vento di passioni”. Principalmente però la passione viene associata all’amore più coinvolgente e fisico, agli incontri travolgenti che ci spettinano i pensieri e ci strapazzano l’esistenza. È comunque un sentimento che ognuna prova in modo diverso, con diversa intensità e direzione. Si può essere più o meno passionali e l’atteggiamento che bilancia questa emozione è la razionalità e il distacco. Per vivere, però, abbiamo bisogno di ambedue le spinte interiori: dobbiamo essere appassionate – e passionali – quand’è ...

chrotrix : Il #vaiolodellescimmie è l'ennesimo test dello stato profondo per capire quanto siano riusciti a ridurci al rango di scimmie appunto. - FurioDetti : @oceania23 quanto a test di strizza cervelli = fuffa, pattume, stronzate. Conta solo ció che FAI nella vita. - AlbertoLetizia2 : @Marco_17_17_17 @gabri_dib Questo è il test di tuo cuGGino. Quello che vive a Mosca e ti racconta quanto è bella la democrazia di Putin - Boh12357 : @trashloger @miserablelemon Sul serio? D: Da me facevano (adesso non so) un test attitudinale, uno di conoscenza e… - animacoscenza : @Erich_IT5 Se la prima era un test, riuscito al quanto benino, questo che stracazzo sarà? Immagino molto peggio.... Che rottura di coglioni -