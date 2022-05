Ric Flair: “Il match di Vince McMahon a WM38 mi ha spinto a tornare sul ring” (Di venerdì 20 maggio 2022) Vince McMahon è il Chairman della WWE e ha l’ultima parola su tutto ciò che accade nella compagnia. È anche un tipo bizzarro, come ormai i fan sanno fin troppo bene. Durante la seconda notte di WrestleMania 38, Vince è tornato sul ring all’età di 76 anni. Ha partecipato a un match improvvisato contro Pat McAfee, poco dopo che quest’ultimo aveva sconfitto Austin Theory. Parlando a WrestleZone, l’Hall Of Famer Ric Flair ha discusso del suo ritorno nello Squared Circle. Il Nature Boy ha rivelato che il successo di McMahon a WM 38 lo ha ispirato a tornare sul ring. Le sue parole “Devo dire la verità, non sono mai stato contento del modo in cui ho chiuso la mia carriera sul ring. Quando me ne sono andato, dopo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 20 maggio 2022)è il Chairman della WWE e ha l’ultima parola su tutto ciò che accade nella compagnia. È anche un tipo bizzarro, come ormai i fan sanno fin troppo bene. Durante la seconda notte di WrestleMania 38,è tornato sulall’età di 76 anni. Ha partecipato a unimprovvisato contro Pat McAfee, poco dopo che quest’ultimo aveva sconfitto Austin Theory. Parlando a WrestleZone, l’Hall Of Famer Richa discusso del suo ritorno nello Squared Circle. Il Nature Boy ha rivelato che il successo dia WM 38 lo ha ispirato asul. Le sue parole “Devo dire la verità, non sono mai stato contento del modo in cui ho chiuso la mia carriera sul. Quando me ne sono andato, dopo ...

