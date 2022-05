Per Berlusconi l’Ucraina deve accogliere le richieste di Putin (Di venerdì 20 maggio 2022) “Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, significa essere anche noi in guerra”: Silvio Berlusconi, a Napoli per la seconda tappa della convention di Forza Italia “L’Italia del futuro”, torna a parlare della guerra in Ucraina ed espone la sua posizione, visibilmente sbilanciata verso il suo storico amico Vladimir Putin. “Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra – ha aggiunto l’ex cav – e se dovessimo inviare armi sarebbe meglio non farne tanta pubblicità”. Poi la sua richiesta all’Unione Europea: “Bisogna arrivare assolutamente il più presto possibile a una pace, perché altrimenti vanno avanti le devastazioni e le stragi. Io credo che l’Europa si debba mettere tutta unita, insieme, a fare una proposta di pace a Putin e agli ucraini, cercando di far accogliere dagli ucraini quelle che sono le ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, significa essere anche noi in guerra”: Silvio, a Napoli per la seconda tappa della convention di Forza Italia “L’Italia del futuro”, torna a parlare della guerra in Ucraina ed espone la sua posizione, visibilmente sbilanciata verso il suo storico amico Vladimir. “Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra – ha aggiunto l’ex cav – e se dovessimo inviare armi sarebbe meglio non farne tanta pubblicità”. Poi la sua richiesta all’Unione Europea: “Bisogna arrivare assolutamente il più presto possibile a una pace, perché altrimenti vanno avanti le devastazioni e le stragi. Io credo che l’Europa si debba mettere tutta unita, insieme, a fare una proposta di pace ae agli ucraini, cercando di fardagli ucraini quelle che sono le ...

MatteoRichetti : Mentre lo sport preferito da tutti, da #Conte a #Salvini, passando per Berlusconi, è quello di mettere in difficolt… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - fanpage : 'Adesso sento la responsabilità di essere ancora in campo per dare all'Italia un futuro di benessere e soprattutto… - carloscatozza : RT @ComVentotene: #Berlusconi: “UE convinca Kiev ad accogliere le domande di Putin” “Caro” Silvio, avevamo basse aspettative su di te, ma… - DavidCo23212387 : RT @ComVentotene: #Berlusconi: “UE convinca Kiev ad accogliere le domande di Putin” “Caro” Silvio, avevamo basse aspettative su di te, ma… -