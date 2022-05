Inter, Conte vuole un suo fedelissimo al Tottenham! (Di venerdì 20 maggio 2022) Il calciomercato impazza già in questo periodo con tutti i top club che vanno a caccia della miglior trattativa e del miglior affare qualità-prezzo. I club inglesi la fanno da padrona e, come accaduto negli ultimi anni, fanno razzie di gioelli nel campionato italiano rubando top player a suon di milioni. Alessandro Bastoni FC InternazionaleStando a quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il Tottenham di Antonio Conte ha intenzione di fare sul serio per un titolarissimo dell’Inter. Si tratta di Alessandro Bastoni, lanciato proprio dal tecnico degli Spurs nel calcio che conta nella stagione 2019/2020. Stando a quanto riportato dal giornale il club inglese sarebbe arrivato ad offrire 60 milioni di euro per il cartellino. Il club nerazzurro ora riflette. Leggi su rompipallone (Di venerdì 20 maggio 2022) Il calciomercato impazza già in questo periodo con tutti i top club che vanno a caccia della miglior trattativa e del miglior affare qualità-prezzo. I club inglesi la fanno da padrona e, come accaduto negli ultimi anni, fanno razzie di gioelli nel campionato italiano rubando top player a suon di milioni. Alessandro Bastoni FCnazionaleStando a quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il Tottenham di Antonioha intenzione di fare sul serio per un titolarissimo dell’. Si tratta di Alessandro Bastoni, lanciato proprio dal tecnico degli Spurs nel calcio che conta nella stagione 2019/2020. Stando a quanto riportato dal giornale il club inglese sarebbe arrivato ad offrire 60 milioni di euro per il cartellino. Il club nerazzurro ora riflette.

Advertising

FBiasin : Più che “all’#Inter è mancato #Conte” (#Inzaghi è stato bravissimo), forse, all’#Inter è mancata un’alternativa a… - Bianca34874951 : RT @FusatoRiccardo: Ah se c'era Conte, con Conte avevi gia' vinto, con Conte in Conte e per Conte. Ricordo che è stato lui il primo a non c… - SpazioInter : Conte vuole portare un big dell'Inter al Tottenham: Marotta ci pensa! - - SimoneFalc01 : @manu67915486 @HungryMarcio Tipo Barella con l’Inter. Brutta ferita, già aveva dato la parola a Conte (mortacci sua… - safetynetszn : Bastoni è più ultras degli ultras stessi, penso (e spero) che non lascerà l’Inter per andare da Conte in premier league -