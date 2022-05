InForma: i giocatori da schierare nella 38a giornata (Di venerdì 20 maggio 2022) I portieri da schierare Handanovic: l’Inter deve vincere a tutti i costi per sperare nello Scudetto. Contro la Sampdoria i nerazzurri non possono sbagliare: schierate Samir perché potrebbe regalarvi un clean sheet. Musso: è l’ultima chance europea per l’Atalanta. In casa contro un Empoli già salvo è assolutamente da mettere. Cragno: il Cagliari si gioca la salvezza e lo fa contro un Venezia già retrocesso. Difficile che possa subire gol. Strakosha: affronta un Verona privo di Barak e senza più nulla da chiedere al campionato: schieratelo. Rui Patricio: la Roma sarà concentrata per la finale di Conference League, ma a Torino non dovrebbe subire più di una rete. I difensori da schierare Dumfries: dovrebbe partire titolare, può trovare il bonus con le sue incursioni sulla fascia destra. Schieratelo perché sulla carta è pronto a stravincere la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022) I portieri daHandanovic: l’Inter deve vincere a tutti i costi per sperare nello Scudetto. Contro la Sampdoria i nerazzurri non possono sbagliare: schierate Samir perché potrebbe regalarvi un clean sheet. Musso: è l’ultima chance europea per l’Atalanta. In casa contro un Empoli già salvo è assolutamente da mettere. Cragno: il Cagliari si gioca la salvezza e lo fa contro un Venezia già retrocesso. Difficile che possa subire gol. Strakosha: affronta un Verona privo di Barak e senza più nulla da chiedere al campionato: schieratelo. Rui Patricio: la Roma sarà concentrata per la finale di Conference League, ma a Torino non dovrebbe subire più di una rete. I difensori daDumfries: dovrebbe partire titolare, può trovare il bonus con le sue incursioni sulla fascia destra. Schieratelo perché sulla carta è pronto a stravincere la ...

Advertising

3cuori1ohana : Non sono un insider,non sono nessuno,sono un semplice tifoso che come tanti legge,si informa,segue vari operatori d… - il_gentlemaw : La Gazzetta ci informa che adesso non tutta la squadra ma solo alcuni giocatori del #Milan sono dentro San Siro. Mbah. - serie_a24 : #InForma: i giocatori da schierare nella 37a giornata -