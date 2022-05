Incontro Spalletti-De Laurentiis: il tecnico ha preso una decisione su quattro big (Di venerdì 20 maggio 2022) Incontro Spalletti e De Laurentiis le richieste dell’allenatore toscano in chiave mercato passano dalla riconferma di quattro big. Arrivano le prime indiscrezioni sull’atteso Incontro tra Aurelio de Laurentiss e Luciano Spalletti. Il tecnico dopo aver incontrato il Ds Cristiano Giuntoli a cena si appresta a parlare anche con il presidente. l campionato del club azzurro terminerà con lo Spezia, ma in realtà non c’è più niente da conquistare, se non l’onore e la possibilità di tenere intatte le distanze con le inseguitrici. Quindi il Napoli può programmare la prossima stagione nel migliore dei modi, anche perché c’è moltissimo da lavoro. Attualmente De Laurentiis ha messo tutti in vendita, questo non significa che la rosa sarà smantellata, ma che il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022)e Dele richieste dell’allenatore toscano in chiave mercato passano dalla riconferma dibig. Arrivano le prime indiscrezioni sull’attesotra Aurelio de Laurentiss e Luciano. Ildopo aver incontrato il Ds Cristiano Giuntoli a cena si appresta a parlare anche con il presidente. l campionato del club azzurro terminerà con lo Spezia, ma in realtà non c’è più niente da conquistare, se non l’onore e la possibilità di tenere intatte le distanze con le inseguitrici. Quindi il Napoli può programmare la prossima stagione nel migliore dei modi, anche perché c’è moltissimo da lavoro. Attualmente Deha messo tutti in vendita, questo non significa che la rosa sarà smantellata, ma che il ...

