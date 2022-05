F1 | risultato FP1 GP Spagna 2022 | Charles Leclerc primeggia davanti a Carlos Sainz | 3° Verstappen

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 maggio 2022) Prima sessione di prove libere del GP di, sesto round del Mondialedi F1, che va in archivio. Sul tracciato del Montmeló tanto interesse nel notare monoposto rinnovate per risolvere le proprie criticità legate in particolare al pompaggio aerodinamico, oltre che a girare con un corpo vettura più “alleggerito” (prossime ai 798 kg previsti dal regolamento come peso minimo). La Ferrari ha risposto presente montando per questo weekend fondo e ala posteriore rinnovati e, soprattutto con le gomme soft, ha messo in mostra una grande velocità. Unfrutto di una messa a punto più precisa, rispetto a quanto fatto nel primo run con gomme dure. Per questo il monegascoha ottenuto il miglior tempo di 1:19.828 a precedere di 0.079 lo spagnolo...