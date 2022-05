Advertising

Agenzia_Ansa : Estorsioni e raggiri ad anziani, sgominata una banda internazionale. Operazione tra Calabria, Romania, Olanda e Ger… - tempoweb : Truffe e raggiri agli anziani, presa la banda internazionale con la base in #Romania: arresti tra Italia, Olanda e… - leggoit : Estorsioni e raggiri ad anziani, colpita banda internazionale: 16 arresti, così le giovani donne prendevano i soldi - oknosureddit : Sicilia, colpita banda internazionale: estorsioni e raggiri ad anziani - serenel14278447 : Estorsioni e raggiri a anziani, colpita banda internazionale -

TGCOM

Le vittime erano anziani tra i 70 e i 90 anni che spesso versavano in condizione di solitudine, che venivano indotti o costretti , cono minacce, alla dazione di cospicue somme di denaro . ...Anziani raggirati, l'operazione dei carabinieri (Dire) Per approfondire : Video :ad anziani, colpita banda internazionale Reggio Calabria, 20 maggio 2022 - Sgominata in Calabria banda internazionale con vertice in Romania che circuiva gli anziani per ... Reggio Calabria, estorsioni e raggiri ad anziani: colpita banda internazionale, 16 misure cautelari Il vertice dell'organizzazione si trova in Romania con basi operative in Calabria e, in particolare, nei territori di Reggio e dei Comuni di Bianco, Melito di Porto Salvo, Siderno, Rosarno, Bovalino ...Nessuna remora. Nessuna legge morale. Un unico obiettivo: guadagnare una montagna di soldi. Ad ogni costo. È stata sgominata dai carabinieri ...