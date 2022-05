Entry list Wta Nottingham 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Entry list del Wta di Nottingham 2022, evento in programma dal 6 al 12 giugno. La tunisina Ons Jabeur guida il seeding del torneo britannico su erba, seguita dalla statunitense Jessica Pegula e dalla rumena Sorana Cirstea. L’unica tennista azzurra ammessa direttamente nel tabellone principale è Camila Giorgi. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Nottingham 2022. Entry list WTA Nottingham 2022 1 Ons Jabeur 7 2 Jessica Pegula 11 3 Sorana Cirstea 26 4 Camila Giorgi 30 5 Alizé Cornet 39 6 Ajla Tomljanovic 41 7 Shuai Zhang 42 8 Alison Riske 43 Clara Tauson 44 Beatriz Haddad Maia 52 Tereza Martincova 53 Magda Linette 54 Viktorija Golubic 56 Elena-Gabriela Ruse 57 Camila Osorio 58 Ana ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) L’del Wta di, evento in programma dal 6 al 12 giugno. La tunisina Ons Jabeur guida il seeding del torneo britannico su erba, seguita dalla statunitense Jessica Pegula e dalla rumena Sorana Cirstea. L’unica tennista azzurra ammessa direttamente nel tabellone principale è Camila Giorgi. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Ons Jabeur 7 2 Jessica Pegula 11 3 Sorana Cirstea 26 4 Camila Giorgi 30 5 Alizé Cornet 39 6 Ajla Tomljanovic 41 7 Shuai Zhang 42 8 Alison Riske 43 Clara Tauson 44 Beatriz Haddad Maia 52 Tereza Martincova 53 Magda Linette 54 Viktorija Golubic 56 Elena-Gabriela Ruse 57 Camila Osorio 58 Ana ...

