Dopo Covid siamo più preparati a gestire una pandemia? L' Oms dice di no

(Di venerdì 20 maggio 2022) Spesso siche la storia è maestra, ma che nessuno ascolta realmente le sue lezioni. Che il passato possa o meno insegnarci qualcosa utile per il futuro, appare senza dubbio vero che, persinounache ha causato milioni di morti, gran parte dell’esperienza fatta non è servita a migliorare la nostra preparazione per contrastare nuove ondate pandemiche al loro sorgere in modo più efficace. Questa è l’amara conclusione che è stata raggiunta da un apposito comitato dell’Oms, con l’incarico di valutare la preparazione globale alle pandemie: oggiallo stesso punto o peggio di prima del-19. A leggere il rapporto appena rilasciato, si trova traccia di alcuni progressi fatti, come per esempio le azioni necessarie a creare un fondo globale per la sicurezza sanitaria all'interno ...