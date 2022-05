Decreto Aiuti, si allargano le “aree idonee” all’installazione di parchi eolici e fotovoltaici. Arrivano deroghe anche per i rigassificatori (Di venerdì 20 maggio 2022) Fotovoltaico sui tetti delle aziende agricole, più aree considerate idonee per le energie verdi e poteri sostitutivi dello Stato per snellire i tempi. Ma le semplificazioni riguardano anche l’energia che arriva dai combustibili fossili. Il Decreto Aiuti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – che contiene, tra le altre cose, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali – dà un colpo alle rinnovabili e un altro alle fonti tradizionali e inquinanti. anche con i rigassificatori e i già tanto discussi commissari. Una situazione “di eccezionalità”, lo si ribadisce nel testo, “che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti” per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili, ma che dà una ulteriore e quanto mai necessaria spinta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Fotovoltaico sui tetti delle aziende agricole, piùconsiderateper le energie verdi e poteri sostitutivi dello Stato per snellire i tempi. Ma le semplificazioni riguardanol’energia che arriva dai combustibili fossili. Ilpubblicato sulla Gazzetta ufficiale – che contiene, tra le altre cose, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali – dà un colpo alle rinnovabili e un altro alle fonti tradizionali e inquinanti.con ie i già tanto discussi commissari. Una situazione “di eccezionalità”, lo si ribadisce nel testo, “che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti” per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili, ma che dà una ulteriore e quanto mai necessaria spinta ...

