Atp, ufficiale: a Wimbledon non saranno conteggiati i punti del ranking (Di venerdì 20 maggio 2022) Adesso è ufficiale. Come paventato da diverse fonti negli scorsi giorni, l’Atp ha deciso di andare avanti sul solco di una clamorosa decisione, vale a dire quella di non conteggiare i punti ottenuti al torneo di Wimbledon, il più importante a livello mondiale nel tennis, per il ranking maschile. Chi vincerà e chi non parteciperà, dunque, a livello di classifica non vedrà mutamenti, una decisione che farà discutere. Come spiega l’Atp, alla base di questa scelta c’è l’esclusione, considerata non giustificata, dei tennisti russi e bielorussi dal torneo a causa della guerra in Ucraina: “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei in base al merito e senza discriminazioni è fondamentale per il nostro Tour. La decisione di Wimbledon di vietare ai giocatori russi e ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Adesso è. Come paventato da diverse fonti negli scorsi giorni, l’Atp ha deciso di andare avanti sul solco di una clamorosa decisione, vale a dire quella di non conteggiare iottenuti al torneo di, il più importante a livello mondiale nel tennis, per ilmaschile. Chi vincerà e chi non parteciperà, dunque, a livello di classifica non vedrà mutamenti, una decisione che farà discutere. Come spiega l’Atp, alla base di questa scelta c’è l’esclusione, considerata non giustificata, dei tennisti russi e bielorussi dal torneo a causa della guerra in Ucraina: “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei in base al merito e senza discriminazioni è fondamentale per il nostro Tour. La decisione didi vietare ai giocatori russi e ...

