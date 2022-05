Al via i rimborsi per i ritardi da cantiere in autostrada: ecco come ottenerli. Antitrust dà via libera ad Aspi e abbassa la multa (Di venerdì 20 maggio 2022) Via libera ai rimborsi del pedaggio autostradale per i consumatori colpiti dai disagi di cantieri e lavori sulla rete di Autostrade per l’Italia. L’Antitrust ha così concluso il procedimento sulla società dando via libera, dopo alcune modifiche, al sistema di Cashback che consentirà ” il diritto di ottenere rimborsi tra il 25% e il 100% del pedaggio a seconda della fascia chilometrica percorsa e del tempo di ritardo accumulato a causa dei disservizi generati dai cantieri di lavoro“. L’Antitrust ha fatto sapere che “considerato lo sforzo della società”, ha ritenuto di applicare ad Aspi una sanzione nella misura mimima (10.000 euro). “L’approvazione e l’erogazione del rimborso avverranno in maniera automatica – anche nell’ipotesi di ritardo minimo – a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Viaaidel pedaggiole per i consumatori colpiti dai disagi di cantieri e lavori sulla rete di Autostrade per l’Italia. L’ha così concluso il procedimento sulla società dando via, dopo alcune modifiche, al sistema di Cashback che consentirà ” il diritto di otteneretra il 25% e il 100% del pedaggio a seconda della fascia chilometrica percorsa e del tempo di ritardo accumulato a causa dei disservizi generati dai cantieri di lavoro“. L’ha fatto sapere che “considerato lo sforzo della società”, ha ritenuto di applicare aduna sanzione nella misura mimima (10.000 euro). “L’approvazione e l’erogazione del rimborso avverranno in maniera automatica – anche nell’ipotesi di ritardo minimo – a ...

