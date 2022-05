Victoria Bonya | chi è l’influencer russa sospettata di essere una spia ed ex coniglietta di Playboy

(Di giovedì 19 maggio 2022) Prima fa a pezzi la sua borsa Chanel come atto di protesta contro le misure adottate contro la Russia, poi sfila su red carpet del Festival del Cinema di Cannes. Proprio dove il presidente ucraino Zelensky è stato accolto da una standing ovation., influencerbellissima da 9,2 milioni di follower, all’inizio di aprile è stata protagonista di una clamorosa azione dimostrativa contro le sanzioni imposte al suo Paese. Con un paio di forbicioni da giardiniere ha tagliato la sua borsa della maison Chanel. Un atto provocatorio. Diventato virale sui social. La casa di moda francese ha deciso infatti di bloccare la vendita dei suoi prodotti a tutti i clienti russi. Anche a quelli che vivono all’estero. Una decisione seguita alla chiusura della sua boutique in Russia. Così è scattata la ritorsione di influencer, modelle, ...

