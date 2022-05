Victoria Beckham e l’elogio delle curvy: «Voler essere magre è vecchio stile» (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo anni di regimi alimentari severissimi, Victoria Beckham scopre la bellezza di essere curvy. Che si tratti di una dichiarazione acchiappa like in vista del lancio della sua nuova collezione VB Body o del nuovo credo dell’ex Spice Girl, per la moglie del calciatore i corpi formosi sono diventati il nuovo modello da seguire o, quantomeno, da apprezzare. A confessarlo è stata la stessa cantante prestata al mondo della moda, che in una recente intervista a Grazia UK ha esposto le proprie convinzioni in fatto di bellezza. «Ogni donna vuole un sedere bello, rotondo e sinuoso, giusto?» si chiede retorica. «Per questo, hai bisogno di una maglia molto stretta che ti strizzi in vita e ti tenga nei posti giusti. Hai bisogno di dettagli completamente modellati, ponderati e perfettamente posizionati per creare una silhouette ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo anni di regimi alimentari severissimi,scopre la bellezza di. Che si tratti di una dichiarazione acchiappa like in vista del lancio della sua nuova collezione VB Body o del nuovo credo dell’ex Spice Girl, per la moglie del calciatore i corpi formosi sono diventati il nuovo modello da seguire o, quantomeno, da apprezzare. A confessarlo è stata la stessa cantante prestata al mondo della moda, che in una recente intervista a Grazia UK ha esposto le proprie convinzioni in fatto di bellezza. «Ogni donna vuole un sedere bello, rotondo e sinuoso, giusto?» si chiede retorica. «Per questo, hai bisogno di una maglia molto stretta che ti strizzi in vita e ti tenga nei posti giusti. Hai bisogno di dettagli completamente modellati, ponderati e perfettamente posizionati per creare una silhouette ...

