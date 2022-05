Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 08:15 (Di giovedì 19 maggio 2022) Viabilità DEL 19 MAGGIO 2022 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma TERAMO ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SCAMBIO SI CARREGGIATA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)DEL 19 MAGGIO8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRATERAMO ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SCAMBIO SI CARREGGIATA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI ...

Advertising

Voormas : @PettirossoHood @mdiparbleu Penso, triste dirlo, si viva meglio a Milano che a Roma, tra viabilità, infrastrutture e tutte quelle cosine lì. - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-05-2022 - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Nord ?? G.R.A. CODA di 1 km per congestione viabilita' esterna tr… - MyWayASPI : Ore 07:41 19/05/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Nord ?? G.R.A. CODA di 3 km per congestione v… - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Nuovo cambio di viabilità per il quadrante Piazza Scotti - UrloWeb - Notizie da #Roma -