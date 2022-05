Usa | Corea Nord potrebbe fare presto un test nucleare

Advertising

Il presidente americano partirà domani per un tour di diversi giorni che lo porterà indel Sud e Giappone. "Non sarebbe anomalo per ladel Nord lanciare un missile o condurre un test ......compiere una provocazione durante la visita che vedrà da domani il presidenteJoe Biden per tre giorni a Seul in vista del vertice con l'omologo Yoon Suk - yeol. 'Non sarebbe anomalo per la...La guardia costiera giapponese ha affermato che potrebbe trattarsi di un missile balistico I dettagli dell'operazione, compresi tipologia di armi, traiettoria e altitudine di lancio, sono in fase di e ..."La Corea del Nord potrebbe fare un altro test missilistico o nucleare entrambi prima o dopo la visita di Biden nella regione". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in ...