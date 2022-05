Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Rezza: “Allertate Regioni per monitoraggio” (Di giovedì 19 maggio 2022) “A seguito della segnalazione di alcuni casi di Vaiolo delle scimmie in Europa, il ministero della Salute ha tempestivamente allertato le Regioni e messo in piedi un sistema di monitoraggio dei casi”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un videomessaggio. “Un primo caso – ha riepilogato Rezza – è stato immediatamente identificato presso l’Inmi Spallanzani” di Roma “e altri due casi potrebbero essere confermati nelle prossime ore. Il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto però poi i focolai tendono molto spesso ad autolimitarsi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) “A seguito della segnalazione di alcuni casi diin Europa, il ministero della Salute ha tempestivamente allertato lee messo in piedi un sistema didei casi”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, in un videomessaggio. “Un primo caso – ha riepilogato– è stato immediatamente identificato presso l’Inmi Spallanzani” di Roma “e altri due casi potrebbero essere confermati nelle prossime ore. Il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto però poi i focolai tendono molto spesso ad autolimitarsi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

