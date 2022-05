Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 17:10 (Di giovedì 19 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale delle informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente Listerine apertura andiamo in Ucraina di combattimenti continuano nel sud nell’est del paese ma l’avanzata russa è più lenta del previsto perché si è detta di tornare al tavolo dei negoziati con l’autorità Ucraina ma chi è tu a prendere tempo le forze ucraine hanno anche colpito in territorio Russo è un civile è morto in un villaggio non lontano da Sumi pesante la cosa del governatore del giorno più carino di Donetsk kirilenko la Russia sta uccidendo civili il 18 maggio I russi hanno ucciso 10 persone nella regione di Donetsk tu e i bambini morti in tanti a mariupol nell’acciaieria sono rimasti solo i comandanti alcuni nazionalisti forse un migliaio di uomini sulla sorte dei soldati che si sono Arresi lettere dubbio riguardo alle intenzioni di Mosca ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale delle informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente Listerine apertura andiamo in Ucraina di combattimenti continuano nel sud nell’est del paese ma l’avanzata russa è più lenta del previsto perché si è detta di tornare al tavolo dei negoziati con l’autorità Ucraina ma chi è tu a prendere tempo le forze ucraine hanno anche colpito in territorio Russo è un civile è morto in un villaggio non lontano da Sumi pesante la cosa del governatore del giorno più carino di Donetsk kirilenko la Russia sta uccidendo civili il 18 maggio I russi hanno ucciso 10 persone nella regione di Donetsk tu e i bambini morti in tanti a mariupol nell’acciaieria sono rimasti solo i comandanti alcuni nazionalisti forse un migliaio di uomini sulla sorte dei soldati che si sono Arresi lettere dubbio riguardo alle intenzioni di Mosca ...

