Thor: Love and Thunder, Chris Pratt: "Adoro lavorare con Chris Hemsworth" (Di giovedì 19 maggio 2022) Chris Pratt non potrebbe essere più felice di aver potuto lavorare con la co-star del MCU Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder. Manca sempre meno all'arrivo di Thor: Love and Thunder, il prossimo film del MCU in ordine di uscita, e una delle sue star, Chris Pratt, non ha avuto che elogi nei confronti del protagonista Chris Hemsworth, del regista Taika Waititi, e dell'intera esperienza lavorativa. Parlando con SFX Magazine, come riportano anche GamesRadar e Screen Rant, l'interprete di Star-Lord ha rivelato di essersi trovato benissimo sul set del film. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022)non potrebbe essere più felice di aver potutocon la co-star del MCUinand. Manca sempre meno all'arrivo diand, il prossimo film del MCU in ordine di uscita, e una delle sue star,, non ha avuto che elogi nei confronti del protagonista, del regista Taika Waititi, e dell'intera esperienza lavorativa. Parlando con SFX Magazine, come riportano anche GamesRadar e Screen Rant, l'interprete di Star-Lord ha rivelato di essersi trovato benissimo sul set del film. ...

Advertising

je_lsa : Ho trovato questa maglia di Thor ? che non vedo l'ora di acquistare x andare a vedere al cinema Thor love and thund… - _cr0w64 : @continentasiia Cinema dates solo se si va a vedere DOCTOR STRANGE IL MULTIVERSO DELLA FOLLIA oppure THOR LOVE AND… - Quoretorino : RT @wireditalia: L'occasione giusta per introdurre la “rom-com piratesca” inedita del Taika Waititi di What We Do in the Shadows e Thor: Lo… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'occasione giusta per introdurre la “rom-com piratesca” inedita del Taika Waititi di What We Do in… - reachutopia : GIURO NON VEDO L'ORA (di Thor love and thunder non molto) -