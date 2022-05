Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: il dramma di Florian (Di giovedì 19 maggio 2022) Momenti di paura ed angoscia a Tempesta d'amore dove, nel corso dei prossimi episodi, Florian contrarrà una rarissima e pericolosissima patologia. Il giovane, di recente, grazie al suo coraggio e spinto dall'amore che prova ancora per Maja, ha salvato lei ed Hannes, liberandoli con eroismo dalla grotta in cui erano rimasti imprigionati dopo un terremoto. Gli spoiler tedeschi, però, rivelano che il ragazzo, proprio a seguito del suo salvataggio, inizierà ad avvertire dei fastidi al braccio e inizialmente penserà sia un disturbo passeggero. Erik, però, comincerà a preoccuparsi per lui e lo solleciterà ad andare dal medico. Florian, su consiglio del fratello, andrà da Michael che lo visiterà e gli prescriverà una semplice crema, credendo sia un'infiammazione. ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 19 maggio 2022) Momenti di paura ed angoscia ad'dove, nel corso dei prossimi episodi,contrarrà una rarissima e pericolosissima patologia. Il giovane, di recente, grazie al suo coraggio e spinto dall'che prova ancora per Maja, ha salvato lei ed Hannes, liberandoli con eroismo dalla grotta in cui erano rimasti imprigionati dopo un terremoto. Gli, però, rivelano che il ragazzo, proprio a seguito del suo salvataggio, inizierà ad avvertire dei fastidi al braccio e inizialmente penserà sia un disturbo passeggero. Erik, però, comincerà a preoccuparsi per lui e lo solleciterà ad andare dal medico., su consiglio del fratello, andrà da Michael che lo visiterà e gli prescriverà una semplice crema, credendo sia un'infiammazione. ...

