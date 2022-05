Sostenibilità, nuovi parametri per Philip Morris che pubblica report integrato (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - nuovi parametri per misurare i progressi ambientali, sociali e di governance (Esg) e introduzione dell'Indice di Sostenibilità come parametro di valutazione della performance aziendale che collega il 30% della remunerazione direttamente ad obiettivi di Sostenibilità. Philip Morris international (Pmi) pubblica la nuova edizione dell'Integrated report, il rapporto che fornisce un quadro completo dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi di business e Sostenibilità, fornendo agli stakeholder un aggiornamento sulla trasformazione dell'azienda verso un futuro senza fumo. Il rapporto include anche uno Statement of Purpose aggiornato, che ribadisce la missione dell'azienda verso un futuro senza ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) -per misurare i progressi ambientali, sociali e di governance (Esg) e introduzione dell'Indice dicome parametro di valutazione della performance aziendale che collega il 30% della remunerazione direttamente ad obiettivi diinternational (Pmi)la nuova edizione dell'Integrated, il rapporto che fornisce un quadro completo dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi di business e, fornendo agli stakeholder un aggiornamento sulla trasformazione dell'azienda verso un futuro senza fumo. Il rapporto include anche uno Statement of Purpose aggiornato, che ribadisce la missione dell'azienda verso un futuro senza ...

Gaebaldi : Sostenibilità, nuovi parametri per Philip Morris che pubblica report integrato - TV7Benevento : Sostenibilità, nuovi parametri per Philip Morris che pubblica report integrato - - Nonsoloambiente : Inaugurata la nuova sede di @BirraPeroniNews a #Roma: il restyling in ottica #green degli edifici del birrificio ta… - VivMilanoFSL : RT @manageritalia: ??Il numero di maggio di #DIRIGENTE è online con uno speciale sulla #sostenibilità (ambientale, economica e sociale): ??ht… - lamescolanza : Banco Bpm (nella foto, l'a. d. Giuseppe Castagna) ha perfezionato un finanziamento di 10 milioni di euro finalizzat… -