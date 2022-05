‘Posso offrirti un caffè?’ | un nuovo libro targato Rogiosi

Leggi su espressonapoletano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Possoun caffè? è un testo agile e divertente sui diversi modi e luoghi e le occasioni per gustare un buon caffè a Napoli. Iledito daè scritto da Domenico Raio e Dario Assisi. Possoun caffè? è scritto in italiano e tradotto in inglese (may I buy you a coffee?). Si ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.