In Senato è stato servito ai Cinque Stelle un boccone indigesto

AGI - Tra le file parlamentari del Partito Democratico la sofferenza è palpabile. I continui strappi del Movimento 5 Stelle, dicono i dem, sembrano tutti elettorali e, se così fosse, sono destinati ad accompagnare la legislatura fino alla sua fine naturale. L'ultimo 'casus belli' è arrivato oggi, con la sconfitta dei Cinque Stelle nella partita per la presidenza della Commissione Esteri del Senato. "Si è formata una nuova maggioranza che spazia da FdI fino a Iv", è stato il commento a caldo di Giuseppe Conte, subito dopo la riunione di un consiglio nazionale del M5s convocato d'urgenza. Il presidente del M5s non si limita a questo, ma chiama in causa Draghi: "Il premier era stato avvertito ieri del fatto che si stava lavorando in modo surrettizio a violare i patti. Spetta a lui ...

