Giganti del mare a Civitavecchia: la portacontainer MSC Tomoko attracca di fronte alla Wonder of the Seas (Di giovedì 19 maggio 2022) Civitavecchia – Due Giganti del mare uno di fronte all’altro nel porto di Civitavecchia. Questa mattina ha attraccato, per la prima volta sul litorale romano, la nave portacontainer MSC “Tomoko”, la più grande mai ormeggiata nel locale scalo marittimo: 332 metri di lunghezza (2 metri in più della Msc Mahdu B e della Msc Siya B, che dallo scorso anno hanno scalato Civitavecchia diverse volte) e una capacità di carico di 8400 contenitori. Le delicate operazioni di manovra e la complessa rotazione della nave sono avvenute in concomitanza con la presenza della più grande nave da crociera al mondo: “Wonder Of The Seas”, attraccata presso l’antemurale. L’accosto della grande nave, afferma il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)– Duedeluno diall’altro nel porto di. Questa mattina hato, per la prima volta sul litorale romano, la naveMSC “”, la più grande mai ormeggiata nel locale scalo marittimo: 332 metri di lunghezza (2 metri in più della Msc Mahdu B e della Msc Siya B, che dallo scorso anno hanno scalatodiverse volte) e una capacità di carico di 8400 contenitori. Le delicate operazioni di manovra e la complessa rotazione della nave sono avvenute in concomitanza con la presenza della più grande nave da crociera al mondo: “Of The”,ta presso l’antemurale. L’accosto della grande nave, afferma il ...

