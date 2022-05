Donazioni di sangue in calo con la pandemia A Siena 5mila prelievi (Di giovedì 19 maggio 2022) Siena ha chiuso il 2021 con il segno meno nella raccolta di sangue, plasma e multicomponenti: meno 0,9% rispetto al 2020. Sono i dati diffusi da Avis Toscana in occasione dell'assemblea regionale. Un ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022)ha chiuso il 2021 con il segno meno nella raccolta di, plasma e multicomponenti: meno 0,9% rispetto al 2020. Sono i dati diffusi da Avis Toscana in occasione dell'assemblea regionale. Un ...

Advertising

marcus_aureliu1 : @Carondemonio71 4 donazioni sangue/plasma dopo il vaccino. Esami perfetti. Ma queste baggianate le trovate nelle patatine? - serafinehogws : @ichigohogws Ieri mi hanno mandato una mail 'arriva il caldo e le persone si spostano di più, e fanno più incidenti… - SergioGambino8 : RT @genovatoday: Carabinieri liguri donano il sangue per l'Avis - genovatoday : Carabinieri liguri donano il sangue per l'Avis - SIENANEWS : Siena ha chiuso il 2021 con il segno meno per quanto riguarda la raccolta di sangue, plasma e multicomponenti, anch… -