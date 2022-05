Cura del verde pubblico a Benevento: quando l’intervento è completato… a metà (FOTO) (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCi risiamo. La Cura del verde, soprattutto in questo periodo dell’anno rimane una delle operazioni più importanti per avviarsi nel migliore dei modi verso l’estate. E a dire il vero, la città di Benevento sta provando a dare una parvenza di pulizia, ordine e igiene attraverso le ditte che Curano la sistemazione del verde cittadino. Ma un passaggio sembra mancare: come era già successo a Capodimonte, una delle ditte che Cura il verde dopo aver tagliato l’erba, omette la raccolta della stessa, che lascia sistematicamente ai bordi delle strade. Alcuni cittadini di via Bonazzi, nel cuore del Rione Libertà di Benevento, ci segnalano con tanto di FOTO, che la situazione dopo l’intervento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCi risiamo. Ladel, soprattutto in questo periodo dell’anno rimane una delle operazioni più importanti per avviarsi nel migliore dei modi verso l’estate. E a dire il vero, la città dista provando a dare una parvenza di pulizia, ordine e igiene attraverso le ditte cheno la sistemazione delcittadino. Ma un passaggio sembra mancare: come era già successo a Capodimonte, una delle ditte cheildopo aver tagliato l’erba, omette la raccolta della stessa, che lascia sistematicamente ai bordi delle strade. Alcuni cittadini di via Bonazzi, nel cuore del Rione Libertà di, ci segnalano con tanto di, che la situazione dopo...

