Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l'Olimpico per svelare il sesso del nascituro: è polemica (Di giovedì 19 maggio 2022) L'influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico per il gender reveal party; sarà un maschietto. Tuttavia, il gesto non è passato inosservato sui sociale, e anzi, ha avuto una certa risonanza scatenando numerose critiche. Alla polemica sollevatasi l'influencer non è rimasta in silenzio, e anzi ha risposto a tono affermando l'originalità del gesto; un gesto che sarebbe rimasto nella memoria, come uno dei giorni più belli della coppia, asserendo anche che, probabilmente, ad alcune persone la cosa non era "scesa giù". Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, all'Olimpico per il gender reveal party Fiocco azzurro per Chiara Nasti e ...

artbymars : @facciadangiolo ma non dicevo a te ahahha dicevo a chiara nasti - _JessyJ : Ma sapete la cosa più diverte del dramma di Chiara Nasti? Che tra gli invitati ci fosse anche un mio compagno delle… - ziamarti_ : RT @sonoprepotente: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del figlio affittano il Vaticano - F202084530275 : Chiara Nasti è quella che prima stava con Zaniolo? Voleva il calciatore per forza - CaddeoVirginia : RT @artbymars: brutto quando vi accanite senza motivo contro chiara ferragni quando al mondo esistono influencer come chiara nasti -