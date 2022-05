Caputo Lazio, Lanna allo scoperto: «Su questa operazione ho una certezza» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero l’attaccante Francesco Caputo alla Lazio Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ai microfoni di TeleNord ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero Francesco Caputo vicino alla Lazio. LE PAROLE – «Non ne so nulla e credo che un’operazione del genere non si faccia senza dirmi niente. Scherzi a parte, dobbiamo ancora sederci per discutere dove vogliamo andare e con quale programmazione da un punto di vista economico. Lo faremo nella prossima settimana, anche perché tra un mese e mezzo si riparte. Parlerò col mister e col Cda per capire cosa dobbiamo e possiamo fare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente della Sampdoriaha parlato delle voci di mercato che vorrebbero l’attaccante FrancescoallaMarco, presidente della Sampdoria, ai microfoni di TeleNord ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero Francescovicino alla. LE PAROLE – «Non ne so nulla e credo che un’del genere non si faccia senza dirmi niente. Scherzi a parte, dobbiamo ancora sederci per discutere dove vogliamo andare e con quale programmazione da un punto di vista economico. Lo faremo nella prossima settimana, anche perché tra un mese e mezzo si riparte. Parlerò col mister e col Cda per capire cosa dobbiamo e possiamo fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

