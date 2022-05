Autogol M5s, trema la maggioranza Conte minaccia Draghi: colpa tua (Di giovedì 19 maggio 2022) di Ettore Maria Colombo L'elezione di una Craxi a presidente della commissione Esteri del Senato si porterà dietro una crisi di governo? Non è certo, ma è possibile. L'ira di Conte per la sconfitta in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) di Ettore Maria Colombo L'elezione di una Craxi a presidente della commissione Esteri del Senato si porterà dietro una crisi di governo? Non è certo, ma è possibile. L'ira diper la sconfitta in ...

Advertising

Vito59339482 : @fabrizios79 @mariolavia Certo che lo è. Petrocelli non avrebbe dovuto essere espulso e i componenti poltronari del… - ScalezJunior : @vitopetrocelli @ErmannoKilgore Io rimango dell'idea, che hai sbagliato tempo e modi, autogol pazzesco con il M5S c… - VeraNotizia : 'Non ha i numeri'. L'autogol del M5S per il post-Petrocelli Scintille tra i 5 Stelle per la scelta del nuovo presid… - ScalezJunior : @ErmannoKilgore Petrocelli ha fatto un autogol clamoroso, si sentiva proprio il bisogno di fornire argomenti per at… -