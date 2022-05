Atac sciopera a Roma. Motivi? “Cessate fuoco in Ucraina e contro le spese militari” (Di giovedì 19 maggio 2022) Atac ha annunciato che per la giornata del 20 maggio, Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore nell'ambito dello sciopero nazionale indetto da Cub e Sgb Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00). Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nella nota dell'azienda di mobilità capitolina si leggono anche le motivazioni dell'agitazione: -Cessate il fuoco, congelamento prezzi, beni e servizi del settore primario: -sblocco ... Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022)ha annunciato che per la giornata del 20 maggio, Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore nell'ambito dello sciopero nazionale indetto da Cub e Sgb Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00). Nel territorio diCapitale, lo sciopero riguarda l'intera retee l'intera reteTpl. Sulla retelo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nella nota dell'azienda di mobilità capitolina si leggono anche le motivazioni dell'agitazione: -il, congelamento prezzi, beni e servizi del settore primario: -sblocco ...

Advertising

tempoweb : #Atac sciopera e #Roma rischia la paralisi. Motivi? “Cessate fuoco in #Ucraina e contro le spese militari” #guerra… - mfonthenet : Domani l'ATAC sciopera per il cessate il fuoco.???? - giuliapremilli : @lucianocapone E comunque… atac sciopera contro le spese militari. E per l’aglio nel pesto no? - fameht : #atac sciopera per il 'cessate il fuoco'. Visto che lo sciopero crea disagio per rivendicare istanze, #Putin saprà… - LuiAbate : quando si perde la cognizione del ridicolo ecco che #ATAC sciopera per 'cessate il fuoco' e 'contro le spese milita… -