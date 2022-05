Aprilia, Consiglio comunale all’unanimità per Carta di Intenti Re.A.Dy (Di giovedì 19 maggio 2022) L’amministrazione comunale informa che il Consiglio comunale di martedì 17 maggio 2022 ha votato all’unanimità l’adesione della massima assise alla Carta di Intenti della Re.A.Dy, Rete Nazionale delle Pubbliche amministrazioni Antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Dopo il confronto nella Commissione congiunta, Politiche giovanili, Rappresentanza di genere e Pari opportunità, i gruppi politici hanno messo il disco verde all’adesione. “Un impegno di civiltà, ha commentato la consigliera comunale Alessandra Lombardi presidente della Commissione congiunta, in questo modo l’amministrazione comunale si impegna ad avviare politiche per favorire azioni di sensibilizzazione e informazione, atti e provvedimenti concreti, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) L’amministrazioneinforma che ildi martedì 17 maggio 2022 ha votatol’adesione della massima assise alladidella Re.A.Dy, Rete Nazionale delle Pubbliche amministrazioni Antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Dopo il confronto nella Commissione congiunta, Politiche giovanili, Rappresentanza di genere e Pari opportunità, i gruppi politici hanno messo il disco verde all’adesione. “Un impegno di civiltà, ha commentato la consiglieraAlessandra Lombardi presidente della Commissione congiunta, in questo modo l’amministrazionesi impegna ad avviare politiche per favorire azioni di sensibilizzazione e informazione, atti e provvedimenti concreti, che ...

