Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viabilità DEL 18 MAGGIO 2022 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SEMPRE SUL RACCORDO, STAVOLTA IN INTERNA, LE CODE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO IL TRATTO COMPRESO TRA LA CASSIA BIS E LA A24 Roma-TERAMO E, PIU’ AVANTI, TRA TUSCOLANA E APPIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLO STESSO. SULLA PONTINA IL PROTRARSI DEI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA CAUSA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MENTRE TROVIAMO CODE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)DEL 18 MAGGIO16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD. SEMPRE SUL RACCORDO, STAVOLTA IN INTERNA, LE CODE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO IL TRATTO COMPRESO TRA LA CASSIA BIS E LA A24-TERAMO E, PIU’ AVANTI, TRA TUSCOLANA E APPIA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLO STESSO. SULLA PONTINA IL PROTRARSI DEI LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA CAUSA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MENTRE TROVIAMO CODE ...

FabioPaternost1 : @canaledieci Fate un servizio sulla viabilità via del Mare direzione Roma, via ostiense direzione Toma e via della… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico congestionato in via Anagnina (Gra-Morena) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato in via Anagnina (Gra-Morena) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via Flaminia (Cassia-Tor di Quinto) - romamobilita : #Roma #viabilità In via Cassia traffico intenso Gra-La Storta

