Usa: 'Ora inutile confronto Blinken - Lavrov' Macron a Zelensky: 'Più armi dalla Francia' (Di mercoledì 18 maggio 2022) "La Russia non ci ha dato nessun segnale che una conversazione tra Blinken e Lavrov possa essere utile e costruttiva in questo momento". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, ...

