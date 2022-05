Ultime Notizie Roma del 18-05-2022 ore 08:10 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio le esplosioni misteriosa venuto in Transnistria di cui si accusano a vicenda russi ucraini Sono incidenti causati da parte interessate che cercano di destabilizzarci trascinarci in una bella indesiderata sono mascherati per creare panico in sicurezza l’ho detto la Premiere della Moldavia Natalia gavrilita in un’intervista al Corriere della Sera monitoriamo da vicino la situazione ci stiamo preparando a scenari diversi non abbiamo un controllo effettivo sulla tra che da trent’anni guidata dai separatisti sostenuti dalla Russia e quindi non riusciamo a condurre un’indagine serie su quello che è successo spiegato la premier sottolineando poi Che dall’inizio del conflitto livello darsi è molto aumentato tanti cittadini sentono le bombe che cadono Sud Est Venezia o smerinka siamo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio le esplosioni misteriosa venuto in Transnistria di cui si accusano a vicenda russi ucraini Sono incidenti causati da parte interessate che cercano di destabilizzarci trascinarci in una bella indesiderata sono mascherati per creare panico in sicurezza l’ho detto la Premiere della Moldavia Natalia gavrilita in un’intervista al Corriere della Sera monitoriamo da vicino la situazione ci stiamo preparando a scenari diversi non abbiamo un controllo effettivo sulla tra che da trent’anni guidata dai separatisti sostenuti dalla Russia e quindi non riusciamo a condurre un’indagine serie su quello che è successo spiegato la premier sottolineando poi Che dall’inizio del conflitto livello darsi è molto aumentato tanti cittadini sentono le bombe che cadono Sud Est Venezia o smerinka siamo ...

