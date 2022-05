Pugilato | Mondiali Elite donne | Mesiano sconfitta in semifinale | è bronzo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Niente da fare per Alessia, che si è arresa alla brasiliana Beatriz Ferreira nelladella categoria 60 kg deidi boxea Istanbul. Tanta difficoltà per l’azzurra nella seconda ripresa, dopo aver accusato visibilmente un sinistro al volto sferratole dall’avversaria che, sul finale, si è limitata a controllare la situazione portandosi a casa la vittoria. Medaglia di, quindi, per la 30enne di Latina, comunque molto soddisfatta del suo percorso. SportFace.