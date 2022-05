Palmesano | Ogni mattina mi vesto bene | se i boss della mafia dovessero ammazzarmi | devono trovarmi in ordine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La sua vita oggi? "Leggo libri, vado in biblioteca.mi lavo e mi, fosse solo per stare in giardino a guardare i gatti". Perché? "Se quel giorno...

Advertising

Luxgraph : Vincenzo Palmesano: «Ogni mattina mi vesto bene: se dovessero ammazzarmi, devono trovarmi in ordine» #corriere… - peterkama : Vincenzo Palmesano: «Ogni mattina mi vesto bene: se dovessero ammazzarmi, devono trovarmi in ordine» Il cronista ca… -

Corriere della Sera

Dove scriveal momento "tanto sui blog locali". Una notizia sul blog "L' associazione 'Gruppo sociale La felicità' - con sede in un bene confiscato alla camorra, intitolato a Franco ...Massimilianoanalizza un misterioso rito, retaggio vivente di epoche remotissime, che si rinnovaanno all'interno delle celebrazioni del carnevale di Castelnuovo a Volturno, in Molise: ... Vincenzo Palmesano e la mafia: «Ogni mattina mi vesto bene: se dovessero ammazzarmi, devono trovarmi in... Il boss Pietro Ligato minaccia l’imprenditore per farlo cacciare». Cacciato «Sì». Dove scrive Palmesano al momento «Ogni tanto sui blog locali». Una notizia sul blog «L’ associazione “Gruppo ...