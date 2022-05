Napoli, Luperto può andare via a titolo definitivo. L’ag. “C’è un diritto di riscatto” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, in cui ha parlato del futuro del suo assistito e della possibilità di lasciare Napoli a titolo definitivo. “Per Sebastiano c’è un diritto di riscatto che può essere esercitato. Aspettiamo fine del campionato, come abbiamo deciso con Empoli e Napoli“. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kissè intervenuto Diego Nappi, agente di Sebastiano, in cui ha parlato del futuro del suo assistito e della possibilità di lasciare. “Per Sebastiano c’è undiche può essere esercitato. Aspettiamo fine del campionato, come abbiamo deciso con Empoli e“. L'articolo

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: LUPERTO - L'agente: 'L'Empoli può esercitare il riscatto, Bajrami è il più pronto per Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUPERTO - L'agente: 'L'Empoli può esercitare il riscatto, Bajrami è il più pronto per Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUPERTO - L'agente: 'L'Empoli può esercitare il riscatto, Bajrami è il più pronto per Napoli' - apetrazzuolo : LUPERTO - L'agente: 'L'Empoli può esercitare il riscatto, Bajrami è il più pronto per Napoli' - napolimagazine : LUPERTO - L'agente: 'L'Empoli può esercitare il riscatto, Bajrami è il più pronto per Napoli' -