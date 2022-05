Mattarella: “Gli anni della pandemia non sono stati di paralisi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – “sono lieto di essere presente all’apertura di questa nuova area d’imbarco all’aeroporto Leonardo Da Vinci. E’ importante sottolineare che questi due anni di pandemia non sono stati anni di paralisi ma anni operosi, come dimostra questa importante infrastruttura: è un segno di ripresa e di fiducia nel paese”. Lo ha detto, in un intervento a braccio all’inaugurazione della nuova area imbarchi di Fiumicino, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, esprimendo “riconoscenza” per la realizzazione dell’opera. “Gli aeroporti sono ormai ben più che delle semplici aerostazioni perché rappresentano delle piattaforme di innovazione e sperimentazione, di applicazione di risultati e ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – “lieto di essere presente all’apertura di questa nuova area d’imbarco all’aeroporto Leonardo Da Vinci. E’ importante sottolineare che questi duedinondimaoperosi, come dimostra questa importante infrastruttura: è un segno di ripresa e di fiducia nel paese”. Lo ha detto, in un intervento a braccio all’inaugurazionenuova area imbarchi di Fiumicino, il PresidenteRepubblica Sergio, esprimendo “riconoscenza” per la realizzazione dell’opera. “Gli aeroportiormai ben più che delle semplici aerostazioni perché rappresentano delle piattaforme di innovazione e sperimentazione, di applicazione di risultati e ...

