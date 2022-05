Consiglio comunale, il premio atleta dell’anno 2021 a Morosini (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bergamo. Un Consiglio comunale straordinario per consegnare dei segni di riconoscenza civica intitolati “La Città di Bergamo ai suoi Atleti” per la stagione 2021 a 60 ragazzi che, singolarmente o in gruppo, si sono distinti per le loro gesta sportive. La cerimonia si apre con il premio alla Memoria di Piermario Morosini, cui ricorre il decennale della scomparsa, consegnato dal giornalista Ildo Serantoni alla sua famiglia. Un ricordo accorato quello di Ferruccio Rota, presidente del Consiglio comunale: “Piermario era un ragazzo semplice ma speciale, che pur avendo vissuto situazioni di emergenza nella sua vita, è riuscito a farsi strada nel mondo del calcio professionistico. La volontà dell’amministrazione, in questa occasione speciale, non è solo ricordarlo ma premiare ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bergamo. Unstraordinario per consegnare dei segni di riconoscenza civica intitolati “La Città di Bergamo ai suoi Atleti” per la stagionea 60 ragazzi che, singolarmente o in gruppo, si sono distinti per le loro gesta sportive. La cerimonia si apre con ilalla Memoria di Piermario, cui ricorre il decennale della scomparsa, consegnato dal giornalista Ildo Serantoni alla sua famiglia. Un ricordo accorato quello di Ferruccio Rota, presidente del: “Piermario era un ragazzo semplice ma speciale, che pur avendo vissuto situazioni di emergenza nella sua vita, è riuscito a farsi strada nel mondo del calcio professionistico. La volontà dell’amministrazione, in questa occasione speciale, non è solo ricordarlo ma premiare ...

