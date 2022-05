Clima, “nel 2021 nuovi livelli record di concentrazione di gas serra e aumento livello del mare”: l’allarme del report del Wmo (Di mercoledì 18 maggio 2022) concentrazione di gas serra, aumento del livello del mare, riscaldamento e acidificazione degli oceani – i quattro indicatori chiave del Clima – hanno raggiunto nuovi livelli da record lo scorso anno: lo segnala il report “Stato del Clima globale nel 2021” dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) diffuso questa mattina, che conferma come i 7 anni trascorsi siano “i più caldi mai registrati“. Lo scorso anno, si legge, è stato solo uno dei 7 più caldi – e non il più caldo – a causa del fenomeno “La Nina” di inizio anno, che ha avuto un effetto di temporaneo raffreddamento, senza però invertire il trend dell’aumento delle temperature: la media nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)di gasdeldel, riscaldamento e acidificazione degli oceani – i quattro indicatori chiave del– hanno raggiuntodalo scorso anno: lo segnala il“Stato delglobale nel” dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) diffuso questa mattina, che conferma come i 7 anni trascorsi siano “i più caldi mai registrati“. Lo scorso anno, si legge, è stato solo uno dei 7 più caldi – e non il più caldo – a causa del fenomeno “La Nina” di inizio anno, che ha avuto un effetto di temporaneo raffreddamento, senza però invertire il trend dell’delle temperature: la media nel ...

